Kuyuya Düşen Keçi İtfaiyeyle Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gökçehüyük Mahallesi'nde hayvan otlatan Mehmet Ebrişim, keçisinin kuyuya düştüğünü fark etti.
Yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ip teknikleriyle keçiyi düştüğü kuyudan çıkardı.
Hayvan sahibi, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
