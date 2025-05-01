Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde dün, su kuyusuna düşen bir koyunun kurtarılması ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5 kişilik ekip, halat yardımıyla kuyuya indi. Koyun, ekiplerin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkararak sahibine teslim edildi.
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