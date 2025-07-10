Kuzen Dolandırıcılığı: Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Kuzen Dolandırıcılığı: Genç Tutuklandı

Kuzen Dolandırıcılığı: Genç Tutuklandı
10.07.2025 13:52
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Mahmut Elitaş, kuzenleri tarafından dolandırılarak 30 suçlamayla tutuklandı. Ailesi mağdur.

MARDİN'de hesabında bloke olduğunu söyleyen kuzenleri O.B. ve S.B.'ye 10'dan fazla banka hesabı açarak kullandırdığı öne sürülen Mahmut Elitaş (19), 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Babası Davut Elitaş, "Oğlumun dayı çocukları O.B. ve S.B., hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek hesap bilgilerini almışlar. Oğlum da kuzenlerine güvenerek, çeşitli bankalardan hesap açmış ve onlara vermiş. 30 ayrı dolandırıcılık suçuyla yargılanıyor. Oğlumun serbest bırakılmasını ve dolandırıcıların tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Mahmut Elitaş 2023'te Ankara'ya dayılarının yanında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Kuzenleri O.B. ve S.B. iddiaya göre, hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek Elitaş'tan çeşitli bankalarda hesap açmasını istedi. Mahmut Elitaş, 10'dan fazla banka hesabı açtı ve kartları onlara teslim etti. Bir süre sonra Elitaş hakkında 30 ayrı dolandırıcılık dosyası açıldı. Hesapları dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve birçok kişinin bu hesaplara para gönderdiği tespit edilen Mahmut Elitaş, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ekiplerin aramalarında, banka kartlarının bir kısmı kuzeni S.B.'nin evinde ele geçirildi.

'HER BİR DOSYADAN 1 YIL BİLE ALSA 30 YIL YAPAR'

Elitaş'ın babası Davut Elitaş, oğlunun güvendiği kuzenleri tarafından dolandırıldığını iddia ederek mağdur edildiklerini söyledi. Davut Elitaş, oğlunun kuzenleri O.B. ile S.B.'nin, hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek, oğlundan hesap bilgilerini istediğini ifade ederek, "2023 yılında benim çocuğum Ankara'ya çalışmaya gitti. Dayıları da orada çalışıyordu, mevsimlik işçi olarak yanlarına çalışmaya gitti. 1 ay falan çalıştı, kuzenler tarafından dolandırıldı. Bir kuzeni Mersin'den yanına gitmişti ve bütün banka bilgilerini ondan almıştı. Bu kuzeni Mersin'e döndükten 15 gün sonra çocuğuma cezalar gelmeye başladı. Şu an çocuğum hapiste, onu dolandırdılar. Kuzeni S.B., benim çocuğuma; 'Benim hesabım bloke olmuş. Güzel bir iş açacağız, çatı panellerinde çalışıyorsunuz, tehlikelidir bir iştir. Bir gün çatıdan düşersiniz, bilgilerinizi verin, güzel bir iş açacağız ve daha çok para kazacağınız' diyerek çocuğumu kandırdı. Ben ve oğlum, bu kuzenden şikayetçi olduk. Başka insanlar da bu durumu düşmesinler. Her bir dosyadan 1 yıl bile alsa 30 yıl yapar. Biz çaresiziz, perişanız. Çocuğum mağdurdur, bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyorum. Benim çocuğumu dolandıranlar dışarıda dolaşıyorlar. Oğlum ise mağdurdur ve cezaevindedir. Oğlumun serbest bırakılmasını ve dolandırıcıların tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzen Dolandırıcılığı: Genç Tutuklandı - Son Dakika

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