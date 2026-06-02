Kuzenini Öldüren Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzenini Öldüren Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis

02.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi (21) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammed M'ye (23) 20 Mayıs'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, olay günü Muhammed M'nin Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde bir araya geldiği ve tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürerek evden kaçtığı belirtildi.

Sanığın eylemini, maktulden kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Tahrikin niteliği de dikkate alınarak sanığın cezasında indirim yapılmasına karar verilmiş, sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 62/1 maddesi gereğince 'iyi hal' indirimi yapılarak, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Olay

Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. 20 Mayıs'taki karar duruşmasında sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzenini Öldüren Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

14:10
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:26:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzenini Öldüren Sanığa 13 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.