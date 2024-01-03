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Kuzenlerini ve dayısını öldüren katil 731 gündür aranıyor - Son Dakika
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Kuzenlerini ve dayısını öldüren katil 731 gündür aranıyor

KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (41), 731 gündür aranıyor. Olayın ardından hazırlanan iddianameye göre, Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi ve kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor.

Kuzenlerini ve dayısını öldüren katil 731 gündür aranıyor
03.01.2024 - 11:19,
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KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (41), 731 gündür aranıyor.

Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 731 gündür yakalanamadı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan da ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Mehmet Yılmaz hakkında ayrıca 731 gündür kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor.

Kaynak: DHA
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Serdar Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Kayseri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzenlerini ve dayısını öldüren katil 731 gündür aranıyor - Son Dakika


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