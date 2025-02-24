Kuzey Adana'da 4 Mevsim Turizm İçin Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kuzey Adana'da 4 Mevsim Turizm İçin Yol Çalışmaları Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde, yolu olmayan mahallelere ulaşım sağlamak amacıyla kapsamlı bir yol çalışması başlatıldı. Çalışmalar, dinamit kullanılarak kayaların patlatılmasıyla devam ediyor ve acil durumlar için yol ağı güçlendiriliyor.

24.02.2025 23:17
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Kuzey Adana'da 4 mevsim turizm için yol çalışması başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinin asırlık yol sorunun çözülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Adana'nın 48 mahalleden oluşan Feke ilçesinde yolu olmayan mahallelere ulaşım için yol çalışması başlatıldı. Yol yapımı için dinamitlerle kayalar patlatılırken iş makineleri çalışmalara başladı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede 48 mahalle olduğunu ve yol ağının yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda planlandığını kaydederek uzun yıllardır yol ve alt yapı sorunu yaşayan vatandaşların sorunlarının çözüleceğini söyledi. İlçede acil durumlarda ambulans, itfaiye gibi araçların hiç giremediği, insanların cenazelere ulaşımda büyük sorun yaşadığı mahalleler başta olmak üzere her tarafa dokunacaklarını anlatan Cömert, "Öncelikli olarak evine hiç yolu olmayan vatandaşlara yol yapılacak. Yılların sorununu çözmek için sahadayız. Bahçecik ve Hıdıruşağı Mahalleleri arasında, Kayseri Develi'ye bağlı yoldaki virajlar yıllardır büyük araçlar için ciddi bir engel oluşturuyordu. Hem halkımızın güvenliği hem de ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için çalışma başlattık. Dinamit patlatma yolu ile bazı bölgelerde yol açma çalışması yapıyoruz. Şuan mezarlık yolunu yapıyoruz. Merkez Belenköy mahallemizin yol sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. 1800 rakımdayız. Kış olması nedeni ile karlı bölgelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın sözü ile devam etmek istiyorum "Aşk ile çalışan yorulmaz" 250 metrekare alanda vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza mesai kavramı olmadan çalışanlara teşekkür ediyorum. Feke zor bir coğrafya devlet belediye millet el ele vererek bunu aşacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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