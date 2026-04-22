Kuzey Demiryolu Projesine İptal Çağrısı

22.04.2026 18:08
KOS, INRAIL projesinin iptalini istedi, su kaynakları için tehdit olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Kuzey Ormanları Savunması (KOS) temsilcileri, INRAIL Kuzey Demiryolu Projesi'nin derhal iptal edilmesi ve tüm finansman anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunarak, "Kuzey Ormanları İstanbul'un nefesi, suyu ve yaşam sigortasıdır" dedi.

KOS temsilcileri, Çevre Mühendisleri Odası'nda düzenledikleri basın toplantısında, projenin "iklim dostu ulaşım" maskesi altında sunulduğunu öne sürerek, ÇED raporlarının "devasa" bir doğa katliamını ve susuzluk tehdidi olduğunu söyledi.

3. Köprü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi projelerinden sonra gelen INRAIL Kuzey Demiryolu Projesi'nin, ormanları parçalayacak beşinci büyük hamle olduğu ifade edildi. Gebze'den başlayıp Çatalca'da son bulacak 127 kilometrelik hattın, kentin kuzeye doğru kontrolsüz büyümesini tetikleyecek bir rant koridoru olduğu öne sürüldü.

KOS temsilcileri, INRAIL projesinin yaratacağı lojistik baskının bu havzaları yok edeceğini belirterek, "Yeraltı Suları Risk Altında:  Güzergah, Dursunköy Kaynağı'na yalnızca 55 metre mesafeye kadar sokuluyor. 49 kilometrelik tünel kazıları, yeraltı su depoları olan akiferleri tahrip ederek su seviyelerinde kalıcı düşüşlere yol açacak. İnşaat Kirliliği Musluklara Ulaşabilir:  Şantiyelerden sızacak günlük 380 metreküp atıksu ve tünel makinelerinde kullanılan kimyasalların, yeraltı suları aracılığıyla doğrudan şebekeye karışma riski bulunuyor. Barajların Kalbine Müdahale:  Hattın 1. Kısmı Ömerli Barajı'nın mutlak koruma havzasını ihlal ederken; Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajları doğrudan inşaat işgali altında kalıyor" uyarılarını sıraladı.

KOS temsilcilerinin açıklamasında, ÇED raporlarının bu riskleri "geçiştirdiği" vurgulanarak, "Gerçek riskleri ortaya koymak yerine ileriye dönük belirsiz taahhütlerle yetiniliyor. Su kaynaklarımız zaten baskı altındayken, bu proje havzalar üzerindeki yükü taşınamaz hale getirecektir" denildi.

Projenin Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan sağlanan 8,3 milyar dolarlık krediyle finanse edildiğini belirten KOS, "yeşil yatırım" söylemine tepki gösteren KOS temsilcileri, "Su havzalarımızı kurutacak, yüz binlerce ağacı kesecek bir projeyi 'yeşil' diye pazarlamak bir aldatmacadır. Bu krediler yaşamı savunmaya değil, yok etmeye akıtılmaktadır" dedi.

Projenin derhal iptal edilmesi ve tüm finansman anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Kuzey Ormanları İstanbul'un nefesi, suyu ve yaşam sigortasıdır" denildi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Pelin Pınar Giritlioğlu, projenin özellikle İstanbul'un su kaynakları açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, yapılaşmayı artıracağını söyledi. İstanbul nüfusunun resmi rakamlarla 16 milyon olduğunu ancak İstanbul'da aslında 20 milyon insanın yaşadığını vurgulayan Giritlioğlu, Kanal İstanbul projesiyle beraber Sazlıdere çevresindeki yapılaşmayla beraber 2.5 milyon kişinin, nüfusun üstüne yük bindireceğini belirtti.

Giritlioğlu, Inrail projesine davalar açılacağını ve yargının Kanal İstanbul proje davalarında olduğu gibi, yürütmeyi durdurma ve iptal süreçlerini uzatmaması ve bir an önce projenin durdurulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:04:01.
