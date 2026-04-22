Kuzey Demiryolu Projesine İptal Çağrısı

(İSTANBUL) - Kuzey Ormanları Savunması (KOS) temsilcileri, INRAIL Kuzey Demiryolu Projesi'nin derhal iptal edilmesi ve tüm finansman anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunarak, "Kuzey Ormanları İstanbul'un nefesi, suyu ve yaşam sigortasıdır" dedi.

KOS temsilcileri, Çevre Mühendisleri Odası'nda düzenledikleri basın toplantısında, projenin "iklim dostu ulaşım" maskesi altında sunulduğunu öne sürerek, ÇED raporlarının "devasa" bir doğa katliamını ve susuzluk tehdidi olduğunu söyledi.

3. Köprü, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi projelerinden sonra gelen INRAIL Kuzey Demiryolu Projesi'nin, ormanları parçalayacak beşinci büyük hamle olduğu ifade edildi. Gebze'den başlayıp Çatalca'da son bulacak 127 kilometrelik hattın, kentin kuzeye doğru kontrolsüz büyümesini tetikleyecek bir rant koridoru olduğu öne sürüldü.

KOS temsilcileri, INRAIL projesinin yaratacağı lojistik baskının bu havzaları yok edeceğini belirterek, "Yeraltı Suları Risk Altında: Güzergah, Dursunköy Kaynağı'na yalnızca 55 metre mesafeye kadar sokuluyor. 49 kilometrelik tünel kazıları, yeraltı su depoları olan akiferleri tahrip ederek su seviyelerinde kalıcı düşüşlere yol açacak. İnşaat Kirliliği Musluklara Ulaşabilir: Şantiyelerden sızacak günlük 380 metreküp atıksu ve tünel makinelerinde kullanılan kimyasalların, yeraltı suları aracılığıyla doğrudan şebekeye karışma riski bulunuyor. Barajların Kalbine Müdahale: Hattın 1. Kısmı Ömerli Barajı'nın mutlak koruma havzasını ihlal ederken; Alibey, Sazlıdere ve Büyükçekmece barajları doğrudan inşaat işgali altında kalıyor" uyarılarını sıraladı.

KOS temsilcilerinin açıklamasında, ÇED raporlarının bu riskleri "geçiştirdiği" vurgulanarak, "Gerçek riskleri ortaya koymak yerine ileriye dönük belirsiz taahhütlerle yetiniliyor. Su kaynaklarımız zaten baskı altındayken, bu proje havzalar üzerindeki yükü taşınamaz hale getirecektir" denildi.

Projenin Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan sağlanan 8,3 milyar dolarlık krediyle finanse edildiğini belirten KOS, "yeşil yatırım" söylemine tepki gösteren KOS temsilcileri, "Su havzalarımızı kurutacak, yüz binlerce ağacı kesecek bir projeyi 'yeşil' diye pazarlamak bir aldatmacadır. Bu krediler yaşamı savunmaya değil, yok etmeye akıtılmaktadır" dedi.

Projenin derhal iptal edilmesi ve tüm finansman anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Kuzey Ormanları İstanbul'un nefesi, suyu ve yaşam sigortasıdır" denildi.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Pelin Pınar Giritlioğlu, projenin özellikle İstanbul'un su kaynakları açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, yapılaşmayı artıracağını söyledi. İstanbul nüfusunun resmi rakamlarla 16 milyon olduğunu ancak İstanbul'da aslında 20 milyon insanın yaşadığını vurgulayan Giritlioğlu, Kanal İstanbul projesiyle beraber Sazlıdere çevresindeki yapılaşmayla beraber 2.5 milyon kişinin, nüfusun üstüne yük bindireceğini belirtti.

Giritlioğlu, Inrail projesine davalar açılacağını ve yargının Kanal İstanbul proje davalarında olduğu gibi, yürütmeyi durdurma ve iptal süreçlerini uzatmaması ve bir an önce projenin durdurulması gerektiğini söyledi.