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Kuzey Ege'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kuzey Ege'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen ise yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu lastik botlar, sahil güvenlik tarafından durduruldu ve göçmenler kıyıya getirildi. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Kuzey Ege\'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı
22.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyrettiğini tespit etti.

"TCSG-6" botuyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

"KB-20" botuyla Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgeye ulaşan ekipler ise lastik botlarda bulunan Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu "KB-4304" unsurlarınca kurtarıldı.

Kaynak: AA
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