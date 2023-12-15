Kuzey İrlanda\'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), Armagh Kontluğu'nda durdurulan bir kamyonda piyasa değeri milyonlarca sterlin olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

PSNI'dan yapılan açıklamaya göre 11 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın güneyinde yer alan Armagh Kontluğu'nun Jonesborough köyü yakınlarındaki rutin devriye sırasında bir kamyon durduruldu.

Dondurulmuş et ürünleri taşıyan kamyondaki aramada piyasa değeri milyonlarca sterlin olduğu tahmin edilen büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 30'lu yaşlardaki şoförün birçok trafik cezası bulunduğu ifade edildi.

Newry, Mourne ve Down bölgelerinden sorumlu Polis Müdürü Norman Haslett yaptığı açıklamada, "Bu, PSNI tarafından ele geçirilen en büyük miktarda kokain. Uyuşturucunun saklanma şekli ve miktarına bakıldığında suçun boyutlarıyla ilgili fikir elde edinebiliyorsunuz." dedi.

Polis yetkilisi Andy Hill ise aynı bölgede bordo renkli başka bir şüpheli kamyonun arandığını kaydetti.

Hill, geçen seneyle bu yıl arasında ele geçirilen uyuşturucu ve ilintili suçlardan ceza alan sayısında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.