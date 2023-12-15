 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey İrlanda'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey İrlanda'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), Armagh Kontluğu'nda durdurulan bir kamyonda piyasa değeri milyonlarca sterlin olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kuzey İrlanda\'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi
15.12.2023 - 19:37,  Güncelleme: 19:38
Abone Ol

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), Armagh Kontluğu'nda durdurulan bir kamyonda piyasa değeri milyonlarca sterlin olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

PSNI'dan yapılan açıklamaya göre 11 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın güneyinde yer alan Armagh Kontluğu'nun Jonesborough köyü yakınlarındaki rutin devriye sırasında bir kamyon durduruldu.

Dondurulmuş et ürünleri taşıyan kamyondaki aramada piyasa değeri milyonlarca sterlin olduğu tahmin edilen büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 30'lu yaşlardaki şoförün birçok trafik cezası bulunduğu ifade edildi.

Newry, Mourne ve Down bölgelerinden sorumlu Polis Müdürü Norman Haslett yaptığı açıklamada, "Bu, PSNI tarafından ele geçirilen en büyük miktarda kokain. Uyuşturucunun saklanma şekli ve miktarına bakıldığında suçun boyutlarıyla ilgili fikir elde edinebiliyorsunuz." dedi.

Polis yetkilisi Andy Hill ise aynı bölgede bordo renkli başka bir şüpheli kamyonun arandığını kaydetti.

Hill, geçen seneyle bu yıl arasında ele geçirilen uyuşturucu ve ilintili suçlardan ceza alan sayısında yüzde 10 artış olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kuzey İrlanda, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcuya Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcuya Arabistan'dan talip çıktı
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor

Son Dakika
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcuya Arabistan'dan talip çıktı
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yemen'deki Husiler, dünyaca ünlü şirketlere ait gemileri balistik füzelerle vurdu
16:06 Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 20:09:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey İrlanda'da milyonlarca sterlinlik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement