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Kuzey Kore Askerleri Rusya'da

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlandırılması, uluslararası endişeleri artırıyor.

05.11.2024 18:46
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Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'nin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlandırılmasından ve bu askerlerin muhtemelen Ukrayna'ya karşı savaş alanında kullanılması konusundan derin endişe duyduğu bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının paylaştığı ortak açıklamada, "Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi olarak, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılması ve bu askerlerin muhtemelen Ukrayna'ya karşı savaş alanında kullanılması konusunda derin endişelerimizi belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'den binlerce askerin Rusya'ya gönderildiği belirtilerek, "Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşa doğrudan desteği; Rusya'nın kayıplarını telafi etmek için çaresiz çabalarını gösterdiği gibi, çatışmanın tehlikeli bir şekilde genişlemesine de yol açacak ve Avrupa ile Hint-Pasifik barışı ve güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın en temel ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun bir başka ihlali olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu yeni gelişmeye karşı, uluslararası ortaklarımızla koordineli bir yanıt üzerinde çalışıyoruz"

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri işbirliğini, Kuzey Kore'nin balistik füzeleri ihraç etmesi ve Rusya'nın bunları yasa dışı bir şekilde tedarik etmesini şiddetle kınıyoruz. Bu, birçok BM Güvenlik Konseyi kararının ihlalidir ve Rusya'nın bu füzeleri ve mühimmatı Ukrayna'ya karşı kullanması uluslararası hukuka aykırıdır. Kuzey Koreli askerlerin balistik füzeler veya silahlarla ilgili herhangi bir eğitim veya diğer desteği alması veya vermesi, BM Güvenlik Konseyi'nin 1718, 1874 ve 2270 sayılı kararlarının doğrudan ihlalidir. Ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kore'ye nükleer veya balistik füze teknolojisi transfer edilme olasılığı da bizi derin endişeye sevk ediyor. Kuzey Kore'yi, Rusya'nın saldırgan savaşına yardım sağlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunurken ona destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu yeni gelişmeye karşı, uluslararası ortaklarımızla koordineli bir yanıt üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Avustralya, Kuzey Kore, Ukrayna, Fransa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore Askerleri Rusya'da - Son Dakika

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