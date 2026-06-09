PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ile eşi Ri Sol Ju, Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ile eşi Peng Liyuan onuruna havalimanında görkemli bir veda töreni düzenledi.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore'de Çin liderine veda - Son Dakika
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