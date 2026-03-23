Kuzey Kore'de Kromozom Mutasyonu Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore'de Kromozom Mutasyonu Bulundu

Kuzey Kore'de Kromozom Mutasyonu Bulundu
23.03.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Punggye-ri yakınlarından gelenlerde yüzde 25 kromozom mutasyonu tespit edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kilju bölgesinde yer alan Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlerin yüzde 25'inde kromozom mutasyonu görüldüğünü bildirdi.

TEST SONUÇLARI YAYINLANDI

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlere yapılan radyasyon testlerinin sonucunu paylaştı.

KROMOZOM MUTASYONU BELİRLENDİ

Test yapılan toplam 174 kişinin 44'ünde kromozom mutasyonu geliştiği, böylece Punggye-ri yakınlarından ülkeye gelenler arasında bu bulguya rastlanma oranının yüzde 25 olduğu belirlendi. Bu kromozom mutasyonlarının, radyoaktiviteye maruziyetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

20 YILDIR DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerinin tümünü Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor.

KROMOZOM MUTASYONU NEDİR?

Kromozom mutasyonu, hücrelerde genetik bilgiyi taşıyan kromozomların yapısında ya da sayısında meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişiklikler kromozomdan bir parçanın kopması, fazladan eklenmesi, yer değiştirmesi ya da kromozom sayısının artıp azalması şeklinde ortaya çıkabilir. Radyasyon, kimyasal maddeler veya hücre bölünmesi sırasında oluşan hatalar bu tür mutasyonlara neden olabilir.

DNA'YI DOĞRUDAN BOZABİLİR

Kromozom mutasyonları bazı durumlarda belirti vermeyebilirken, genetik hastalıklara, kanser riskinin artmasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Radyoaktiviteye bağlı mutasyonlar ise özellikle tehlikeli kabul edilir çünkü DNA'yı doğrudan bozabilir.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Savunma, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 10:20:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.