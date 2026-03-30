Kuzey Kore'de Yeni Füze Motoru Testi
Kuzey Kore'de Yeni Füze Motoru Testi

30.03.2026 11:06
Kim Jong-un, yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorun kara testini denetledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kompozit karbon fiber malzeme kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorun kara testini izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkede kompozit karbon fiber malzeme kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor test edildi.

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin "stratejik saldırı yollarını güncellemeye yönelik 5 yıllık savunma geliştirme planının" bir parçası olduğu belirtilen kara testini denetledi.

Burada açıklama yapan Kim, ülkenin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin "daha üstün ekonomik ve teknolojik etkinlik ile hızlanacağını ve değişeceğini" vurguladı.

Ayrıca yeni ana muharebe tankının performansını da denetleyen Kim, bu araçta "neredeyse mevcut tüm tank karşıtı araçları yok etme kapasitesine sahip müdahale sistemi olduğunu" ifade etti.

Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberinde ise Kim'in denetlediği "füze motorunun" geliştirilmekte olan Hwasong-20 kıtalararası balistik füze için değerlendirildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
