Kuzey Kore'deki sel felaketinde 1000'den fazla kişi öldü veya kayboldu - Son Dakika
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Kuzey Kore'deki sel felaketinde 1000'den fazla kişi öldü veya kayboldu

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Sinuiju kentinde yaşanan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Güney Kore Kızılhaç Derneği, sel mağdurlarına yardım teklif etti ancak Kuzey Kore'den henüz bir cevap alınmadı. Yapılan tahliyelerle birlikte bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi kurtarıldı.

01.08.2024 13:48
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Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen veya kaybolanların sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Kuzey'e yardım teklifi

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif ettiklerini duyurdu.

Dernek, yapılacak yardımın detaylarını görüşmek için Kuzey Koreli mevkidaşlarından yanıt beklediklerini açıklarken Kuzey Kore tarafından yardım teklifine ilişkin cevap gelmediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'deki sel felaketinde 1000'den fazla kişi öldü veya kayboldu - Son Dakika

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