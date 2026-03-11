Kuzey Kore'den ABD ve İsrail'e Kınama

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınayarak, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pyongyang yönetiminin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin tutumunu basın mensuplarına değerlendirdi.

Sözcü, "İran'a yasa dışı saldırılarla bölgesel barışı ve güvenlik temellerini yerle bir eden, dünya çapında istikrarsızlığı tırmandıran ABD ve İsrail'in saldırgan eylemlerini ciddi endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesiyle ilgili olarak Sözcü, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Sözcü ayrıca, ilgili ülkenin "siyasi sistemini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahil olan, sosyal sistemini devirme girişimini açıkça savunan her türlü tehdidin ve askeri eylemin" dünya çapında eleştiriyi hak ettiğini kaydetti.