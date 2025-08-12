Kuzey Kore'den Tatbikat Öncesi Ateş

Kuzey Kore, 18-28 Ağustos'ta Güney Kore ve ABD tarafından düzenlenecek ortak tatbikat öncesinde topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan haberde, ordunun savaşma yeteneğini geliştirmek ve muharebe hazırlığını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "atış talimi yarışması" düzenlendiği bildirildi.

Yonhap ajansı ise Kuzey Kore'nin düzenlediği topçu atış tatbikatının Güney Kore ve ABD'nin düzenleyeceği ortak tatbikattan 1 hafta önce gerçekleşmesine dikkati çekti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, Kuzey'in tatbikatın Temmuz- Eylül ayları arasında düzenlenen rutin yaz dönemi askeri faaliyetlerin parçası olduğunu ancak ABD ve Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak tatbikat öncesinde özellikle kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

ABD ve Güney Kore'nin "UFS" olarak adlandırdığı ortak askeri tatbikat, her yıl düzenleniyor.