Kuzey Kore'den Yeni Roket Fırlatışı - Son Dakika
Kuzey Kore'den Yeni Roket Fırlatışı

08.04.2026 04:58
Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir roket fırlattı; gerilim artıyor.

Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

İHA gerilimi

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Yeni Roket Fırlatışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Yeni Roket Fırlatışı - Son Dakika
