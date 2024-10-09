Kuzey Kore, Güney Kore ile Bağlantıları Kesiyor

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SEUL, 9 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız durum sürerken Çarşamba gününden itibaren Güney Kore ile yol ve demiryolu bağlantılarını tamamen kesecek.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kore Halk Ordusu Genelkurmayı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güney sınırı yakınlarındaki Güney Kore bölgesindeki günlük askeri tatbikatlar, ABD'nin stratejik nükleer varlıklarının sıkça görülen mevcudiyeti ve Kuzey Kore'deki "rejimin sonu" hakkında sık sık konuşmaların yapılması dikkate alındığında yarımadadaki durumun ciddiyetinin gözardı edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca yarımadadaki vahim askeri durumun, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerini, ulusal güvenliği etkin şekilde savunma konusunda daha güçlü önlemler almak zorunda bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) bağlı yolları ve demiryollarını tamamen kapatmak ve tarafımızdaki ilgili alanları güçlü savunma yapılarıyla tahkim etmek üzere 9 Ekim'de bir proje başlatılacaktır" denildi.

Kore Halk Ordusu Genelkurmayı, söz konusu hamlenin "savaşın önlenmesi ve Kuzey Kore'nin güvenliğinin savunulmasına yönelik bir meşru müdafaa önlemi" olduğunu söyledi.