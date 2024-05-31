Kuzey Kore, Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamlelere karşılık güç gösterisi yaptı

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SEUL, 31 MAYIS (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), süper büyük çok namlulu roketatar birliklerinin, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamleleri üzerine, Kuzey Kore liderinin talimatıyla güç gösterisi atışı yaptığını duyurdu.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cuma günü yayımladığı haberde, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un "bizi kışkırtırlarsa rakiplerimizin karşılaşacağı sonuçları" göstermek amacıyla söz konusu salvo atışlarının gerçekleştirildiği şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde Kuzey Koreli liderin, Kuzey Kore nükleer güçlerine savaşı püskürtme ve ani bir durumda her an savaşta inisiyatif alma görevlerini yerine getirmeye kapsamlı bir şekilde hazırlanma çağrısı yaptığı da belirtildi.