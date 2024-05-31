Kuzey Kore, Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamlelere karşılık güç gösterisi yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamlelere karşılık güç gösterisi yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un talimatıyla, süper büyük çok namlulu roketatar birlikleri tarafından Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamlelere karşılık güç gösterisi atışı yapıldı. Kim Jong Un, rakiplerinin karşılaşacağı sonuçları göstermek amacıyla salvo atışlarının gerçekleştirildiğini belirtti ve Kuzey Kore'nin nükleer güçlerine savaşı püskürtme ve savaşta inisiyatif alma görevlerine hazırlanma çağrısı yaptı.

31.05.2024 10:42
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SEUL, 31 MAYIS (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), süper büyük çok namlulu roketatar birliklerinin, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamleleri üzerine, Kuzey Kore liderinin talimatıyla güç gösterisi atışı yaptığını duyurdu.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cuma günü yayımladığı haberde, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un "bizi kışkırtırlarsa rakiplerimizin karşılaşacağı sonuçları" göstermek amacıyla söz konusu salvo atışlarının gerçekleştirildiği şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde Kuzey Koreli liderin, Kuzey Kore nükleer güçlerine savaşı püskürtme ve ani bir durumda her an savaşta inisiyatif alma görevlerini yerine getirmeye kapsamlı bir şekilde hazırlanma çağrısı yaptığı da belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore, Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden hamlelere karşılık güç gösterisi yaptı - Son Dakika

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