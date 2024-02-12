Kuzey Kore, kontrol edilebilir mermiler ve balistik kontrol sistemi geliştirdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, kontrol edilebilir mermiler ve balistik kontrol sistemi geliştirdi

Kuzey Kore, kontrol edilebilir mermiler ve balistik kontrol sistemi geliştirdi

Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, çoklu roketatar için yeni kontrol edilebilir mermiler ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini duyurdu. Yapılan balistik kontrol test atışlarıyla mermilerin isabetliliği ve avantajları değerlendirildi. Bu yeni sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı ve savaş alanlarındaki rolünün artacağı belirtildi.

12.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Kuzey Kore, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiği belirtildi.

Söz konusu "240 milimetre kalibrelik kontrol edilebilir mermiler"in isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla balistik kontrol test atışları da yapıldığı aktarıldı.

Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedildi.

Ayrıca çoklu roketatarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına inanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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