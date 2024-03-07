Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Savaş Tatbikatlarını Yoğunlaştırma Talimatı Verdi

Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın devam ettiği süreçte askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, askeri üssü, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla icra edilen "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra ziyaret etti.

Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.

Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.