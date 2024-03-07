Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın devam ettiği süreçte askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, askeri üssü, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla icra edilen "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra ziyaret etti.
Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.
Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.
Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.
Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.
Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Savaş Tatbikatlarını Yoğunlaştırma Talimatı Verdi - Son Dakika
Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan 6 kadın operatör, işlerindeki başarılarıyla çevrelerindeki kadınlara örnek oluyor. Operatörler, erkeklerin şaşırmasına rağmen artık onlarla alıştıklarını belirtiyor. Kadın operatörler, kurallara uyulduğu sürece her kadının yapabileceği bir iş olduğunu vurguluyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan halı yıkama işletmesinde çalışan kadınlar, temizlik işinde hassas oldukları için bu sektöre adım attı. Kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek evlere teslimatını yapıyor. Müşteriler ise kadınları karşılarında görünce şaşırıp memnuniyetlerini dile getiriyor. Kadınlar, güçlerini birleştirerek başarılı işlere imza attıklarını belirtiyor.
Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı. Dağıtım kapsamında, yaklaşık 144 bin haneye gıda paketlerinin ulaştırılması hedefleniyor.
Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirildi.
Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.
Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı. Belediye Başkanı Deniz Köken, çalışmaları inceledi ve herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a beklediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?