Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Yeni Tip Savaş Tankını Sürdü - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Yeni Tip Savaş Tankını Sürdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tankçı birliğine yaptığı ziyarette yeni tip bir savaş tankını sürdü. Kim, tankçı birliğinin eğitimini denetleyerek askerlerin muharebe kabiliyetini inceledi ve gerçek savaş için daha fazla çaba gösterilmesi talimatı verdi. Bu sırada Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatı olan 'Özgürlük Kalkanı' da sona erdi.

14.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tankçı birliğine yaptığı ziyarette yeni tip bir savaş tankını sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Jong-un, yeni tip savaş tanklarıyla düzenlenen tankçı birliğinin eğitimini denetledi.

Tankçıların "muharebe kabiliyeti"ni incelemek hedefiyle yapılan eğitimde bindiği tanklardan birini süren Kim, askerlerin "gerçek savaş için kabiliyetlerini gösterdiklerini" ifade etti.

Kim, orduya, savaşa hazırlanmak için daha fazla çaba gösterilmesi talimatı verdi.

Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

Yonhap'ın haberine göre de Kuzey Kore "tehditlerine" yönelik caydırıcılığın güçlendirilmesi hedeflenen ve "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi.

11 gün süren tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, yaklaşık 48 saha çalışmasının planlandığı tatbikatta, Kuzey Kore füzelerinin tespiti ve müdahaleye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Yeni Tip Savaş Tankını Sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Yeni Tip Savaş Tankını Sürdü - Son Dakika
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