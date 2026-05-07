Kuzey Kore NPT'ye Taraf Değil

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olmadığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) Taraf Devletlerin 11'inci Gözden Geçirme Konferansı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim, ABD ve bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin mevcut durumu ile egemenlik haklarını "asılsız suçlamalarla" sorguladığını savundu.

"Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip devlet statüsü, dışarıdan gelen söylemler ya da tek taraflı taleplerle değiştirilemez." ifadesini kullanan Kim, ülkesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin antlaşmaya taraf olmadığını vurguladı.

NPT'ye taraf olmayan 4 ülke var

İsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT'ye hiç taraf olmamışken 1985'te antlaşmaya katılan Kuzey Kore, 2003'te tek taraflı çekildiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore, NPT'den çekilmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kalmıştı.

Bu 4 ülkenin de nükleer silaha sahip olduğu biliniyor.