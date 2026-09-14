Kuzey Kore ordusu, uzun menzilli topçu ve füze birlikleriyle ortak tatbikat yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore ordusu, uzun menzilli topçu ve füze birlikleriyle ortak tatbikat yaptı

Kuzey Kore ordusu, uzun menzilli topçu ve füze birlikleriyle ortak tatbikat yaptı
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Kuzey Kore ordusu, cumartesi günü uzun menzilli topçu ve füze birliklerinin katılımıyla ortak ateş gücü saldırı tatbikatı düzenledi. Tatbikata beş topçu ve füze ortak birliğinden seçilen alt birlikler katılırken, yeni muharebe sistemleri de yer aldı.

PYONGYANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Kore ordusu, cumartesi günü uzun menzilli topçu ve füze birliklerinin katılımıyla ortak ateş gücü saldırı tatbikatı düzenledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre, tatbikata beş topçu ve füze ortak birliğinden seçilen alt birlikler katıldı. Ajans, tatbikatta farklı türlerde saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA), taktik seyir füzeleri, yüksek kalibreli termobarik çok namlulu roketatarlar ve taktik balistik füzeler gibi yeni muharebe sistemlerinin yer aldığını aktardı.

Tatbikatta kullanılan saldırı amaçlı silah sistemlerinin, ateş gücü saldırılarında bütünlük ve eş zamanlılığı sağlayarak yoğun ateşin yıkıcı gücünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Kore, Cumartesi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore ordusu, uzun menzilli topçu ve füze birlikleriyle ortak tatbikat yaptı - Son Dakika

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