Kuzey Kore Tehdidine Karşı İşbirliği - Son Dakika
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Kuzey Kore Tehdidine Karşı İşbirliği

16.07.2026 16:56
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ABD, Japonya ve Güney Kore, nükleer tehditlere karşı güvenlik işbirliğini güçlendirecek.

ABD, Japonya ve Güney Kore genelkurmay başkanları, güvenlik alanında işbirliğinin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditleriyle mücadele açısından" önemli olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamaya göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Japonya Genelkurmay Başkanı Uçikura Hiroaki ve Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung başkent Washington'da bir araya geldi.

23. Üçlü Savunma Kurmay Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen liderler, güvenlik alanında işbirliğinin Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine etkili yanıt vermenin" yanı sıra bölgesel tehdit ve zorluklarla mücadele açısından önemli olduğunu ifade etti.

İlgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması konusunda çalışmalarını sürdürme konusunda mutabık kalan Caine, Uçikura ve Jin, her yıl düzenlenen "Freedom Edge" adlı tatbikat dahil faaliyetlerle çeşitli alanlarda üçlü güvenlik işbirliğinde ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Genelkurmay başkanları, bir sonraki görüşmenin Japonya'da yapılması konusunda anlaştı.

Kuzey Kore, 14 Haziran'da Güney Kore ve ABD'nin Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması hedefine tepki göstererek, nükleer silahlardan arınmanın "geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Tehdidine Karşı İşbirliği - Son Dakika

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