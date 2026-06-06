Kuzey Kore, Yeni Destroyer ile Nükleer Caydırıcılığı Artırmayı Hedefliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kang Kon adlı yeni destroyerin seyir testine katılarak donanmanın savaş kapasitesi ve nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre kızı Ju-ae ile Kang Kon destroyerinin seyir testine katılan Kim, geminin manevra kabiliyeti ve operasyonel durumunu inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, nükleer caydırıcılığın parçası olarak görev yapabilecek güçlü bir donanma oluşturmanın ülkenin savunma politikasındaki temel hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Kim, donanmanın modernizasyonu kapsamında silahların geliştirilmesi ve daha fazla destroyerin inşa edilmesine yönelik hedeflerin gerçekleştirileceğine olan güvenini dile getirdi.