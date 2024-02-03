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Kuzey Kore, yeni füze denemeleri gerçekleştirdi

Kuzey Kore, yeni füze denemeleri gerçekleştirdi

Kuzey Kore'nin Füze İdaresi, ülkenin batı kıyısı açıklarında süper büyük savaş başlığına sahip bir seyir füzesi güç testi ve yeni tip bir uçaksavar füzesi deneme atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Denemelerin yeni silah sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapıldığı ve komşu ülkelerin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirtildi.

03.02.2024 09:43
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SEUL, 3 Şubat (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Füze İdaresi Cuma günü ülkenin batı kıyısı açıklarında süper büyük savaş başlığına sahip bir seyir füzesi güç testi ve yeni tip bir uçaksavar füzesi deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cumartesi günkü haberine göre, denemelerin "yeni tip silah sistemlerinin işlevi, performansı ve çalışması gibi çeşitli yönlerden teknolojilerin hızla geliştirilmesi için idarenin ve bağlı savunma bilimi enstitülerinin normal faaliyetlerinin bir parçası olduğu ve bölgesel durumla hiçbir ilgisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca denemelerin hiçbir bir komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

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