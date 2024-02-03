Kuzey Kore, yeni füze denemeleri gerçekleştirdi

Güncel

SEUL, 3 Şubat (Xinhua) -- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Füze İdaresi Cuma günü ülkenin batı kıyısı açıklarında süper büyük savaş başlığına sahip bir seyir füzesi güç testi ve yeni tip bir uçaksavar füzesi deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) Cumartesi günkü haberine göre, denemelerin "yeni tip silah sistemlerinin işlevi, performansı ve çalışması gibi çeşitli yönlerden teknolojilerin hızla geliştirilmesi için idarenin ve bağlı savunma bilimi enstitülerinin normal faaliyetlerinin bir parçası olduğu ve bölgesel durumla hiçbir ilgisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca denemelerin hiçbir bir komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı vurgulandı.