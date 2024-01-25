Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesi test atışını duyurdu

Kuzey Kore, geliştirilmekte olan "Bulhwasal-3-31" isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu.
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi "Bulhwasal-3-31"in ilk deneme atışını yaptı.
Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.
Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.
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