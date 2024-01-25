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Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesi test atışını duyurdu - Son Dakika
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Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesi test atışını duyurdu

Kuzey Kore, Bulhwasal-3-31 adlı yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Füze Genel İdaresi, atışların silah sistemi geliştirme sürecinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu belirtti. Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı ifade edildi.

Kuzey Kore, yeni tip stratejik seyir füzesi test atışını duyurdu
25.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
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Kuzey Kore, geliştirilmekte olan "Bulhwasal-3-31" isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi "Bulhwasal-3-31"in ilk deneme atışını yaptı.

Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu açıkladı.

Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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