Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze fırlatıldı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtilirken konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

Japonya'dan açıklama

Japon basınına göre de Japonya Savuma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin "balistik füze gibi görünen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Açıklamada, füzenin denize düştüğü ve uzun menzilli olmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, 6 ve 12 Ağustos'ta da füze denemeleri yapmıştı.