Kuzey Koreli Casuslar Ülkelerine Dönmek İstiyor

Kore Savaşı sürecinde ve sonrasında Güney Kore'de casusluk yaparken yakalanarak hapse atılan 6 Kuzey Koreli, Seul hükümetinden ülkelerine iade edilmelerini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Savaşı döneminde yakalanan 6 Kuzey Koreli asker ve casus, ülkelerine geri dönmek için resmi taleplerini Birleşme Bakanlığına iletti.

Kuzey Kore'ye geri dönmek istediklerini belirten 6 kişi, transfer süreci ile prosedürler için hükümetten ve Birleşmiş Milletlerden (BM) destek talep ettiğini aktardı.

Kore Savaşı döneminde yakalandıktan sonra "komünizme destek verdikleri" gerekçesiyle hapse atılıp yıllarca orada kalan 6 kişiden birinin 96, diğerinin 95 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Birleşme Bakanlığı yetkilisi, hükümetin uzun süredir hapishanede tutulan mahkumların taleplerinin farkında olduğunu ancak bu kişilerin ülkelerine geri gönderilip gönderilmeyecekleri konusunda henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Yetkili, 6 kişinin geri gönderilmesi için Kuzey Kore ile yürütülecek istişare sürecinin zaman alacağını ancak hükümetin talebi gözden geçireceğini ifade etti.

Kore Savaşı sırasında ve sonrasında yakalanan Kuzey Koreli asker ile casusların büyük bölümü, uzun yıllarını geçirdikleri Güney Kore hapishanelerinde hayatını kaybetti.