Kuzey Kosova\'da Arnavut Belediye Başkanlarının Görevden Alınması Seçimi Sırpların Boykotuyla Sonuçlandı

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KUZEY Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için yapılan seçimi bölgede çoğunluğu oluşturan Sırplar boykot etti.

Kosova Merkez Seçim Kurulu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'a kadar Kuzey Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da kayıtlı 46 bin 556 seçmenden 253 kişinin veya seçmenin yüzde 0,54'ünün oy kullandığı ifade edildi.

KQZ, bölgede oy kullanma hakkı bulunan seçmenler için bazıları güvenli bölgelerdeki konteynerlerde olmak üzere toplamda 23 oy kullanma merkezi açmıştı.

Bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar, seçimi boykot ederken, Kuzey Mitroviça'nın merkezinde sokakların boş olduğu görüldü.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, boykot gerekçesi olarak "Kosova hükümetinin belediye başkanlarının seçim yoluyla görevden alınabilmesi için belirlediği seçim kurallarında ulaşılması zor maddeleri eklemesini" gösterdi.

Böylece yüzde 50 artı 1 seçmenin o yönde oy vermesinin gerekli olduğu seçim başarısızlıkla sonuçlandı. Bölgedeki mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının 2025'in sonuna kadar görevlerini sürdürmesi bekleniyor.

Seçimin düzenlenebilmesi için bölgede Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, seçim sürecinin tamamlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, ülkesinin tüm topluluklara ayrım gözetmeksizin temsilcilerini seçme fırsatını sunarak bir kez daha olgunluk, örnek teşkilatlanma ve kanunlarına tam saygı gösterdiğini belirtti.

Osmani, paylaşımında, "Sırbistan bir kez daha başka bir ülkenin seçim sürecine yasa dışı müdahalede bulundu. (Sırbistan Cumhurbaşkanı) Vucic bir kez daha uluslararası ortaklara verdiği sözü tutmadı." ifadelerine yer verdi.

Kosova'nın kuzeyindeki yerel seçimler

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede (Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça) 23 Nisan 2023'te yapılan olağanüstü yerel seçimlerin çoğunluğu oluşturan Sırplar tarafından boykot edilmesinin ardından, seçimleri azınlıktaki Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı.

Kosovalı Sırplar, Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından haftalar süren gösteriler düzenlemişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında gerginlikler yaşanmış, 29 Mayıs 2023'te belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu onlarca KFOR askeri yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Kosova'dan bölgede yeni yerel seçimler düzenlemesini talep etmiş, ardından gerilimi düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye "cezai tedbirler" uygulamaya başlamıştı.

Kosova hükümeti de belli yüzdede imza toplanması, ardından seçim düzenlenmesi yoluyla belediye başkanlarının görevden alınabilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını duyurmuştu.

Kosovalı Sırplar, bölgedeki belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için ocak ayında gerekli sayıda imza toplayarak seçime gidilmesi yolunu açmıştı.