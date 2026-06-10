Kuzey Makedonya Büyükelçisi Kırklareli\'ni Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve heyeti, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

Büyükelçi Manasijevski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Eser Cevahir ve beraberindeki heyet ziyarette, KTSO Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Ilık, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin her iki ülke ve ticareti için önemli olduğunu ifade eden Ilık, iş birliği halinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Manasijevski de Kuzey Makedonya'nın ekonomi ve ticaret iş birliğine her zaman açık olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra iki ülkenin ticari faaliyetleri, yatırım ve ticaret avantajları görüşüldü.