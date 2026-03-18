Kuzey Makedonya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü için tören düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un himayesinde Büyükelçilik binasında düzenlenen törene, Büyükelçilik çalışanları ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bugünün 18 Mart 1915'te Türk ordusunun Çanakkale Savaşı'nda "Çanakkale geçilmez" sözünü tüm dünyaya kabul ettirdiği destansı zaferin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer, milli mücadelemize ilham verirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyeye dikkati çeken Yılmaz, bunun başta Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarda hayatını kaybeden şehitler ile gazilerin eseri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur şehitler için dua etti.