Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında

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Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı. 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmen, 3 bin 480 sandık merkezinde oy kullanabilecek. 5 Makedon ve 2 Arnavut kökenli aday yarışıyor. Favori adaylar Cumhurbaşkanı Pendarovski ve muhalefet adayı Davkova. İkinci turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Aynı gün parlamento seçimleri de gerçekleştirilecek.

24.04.2024 13:26
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- Kuzey Makedonya halkı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

ÜSKÜP - Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 07.00'de oy verme işlemi başladı.

Kuzey Makedonya'da halk, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme sürecinde toplam 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmen, saat 19.00'a kadar 3 bin 480 sandık merkezinde oy kullanabilecek. Ülkenin 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 7. kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5 Makedon ve 2 Arnavut kökenli aday yarışıyor. Adaylar arasında mevcut cumhurbaşkanı ve iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği öncülüğünde kurulan "Avrupa Geleceği İçin" koalisyonu adayı Stevo Pendarovski, Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği öncülüğünde kurulan "Senin Makedonyan" koalisyonu adayı Gordana Siljanovska Davkova, Demokratik Bütünleşme Birliği öncülüğündeki "Avrupa Cephesi İttifakı" adayı Bujar Osmani, Arnavut muhalefet koalisyonu VLEN'in (Değer) adayı Arben Taravari, Makedonya için Sivil Seçenek adayı Stevço Yakimovski, Levica adayı Biljana Vankovska ve ZNAM Partisi Genel Başkanı Maksim Dimitrievski bulunuyor.

İki isim favori

Seçim yarışında Avrupa yanlısı Sosyal Demokratların adayı olan Cumhurbaşkanı Pendarovski ile muhalefetteki VMRO-DPMNE adayı Davkova öne çıkıyor. Adaylardan birinin ilk turda yüzde 50'yi aşamaması durumunda 8 Mayıs'ta ikinci tur düzenlenecek ve ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile birlikte aynı gün parlamento seçimleri de gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya devlet televizyonunun yayınladığı anketlere göre muhalefetteki Siljanovska-Davkova'nın oyların yüzde 19.2'sini, Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin ise yüzde 9.7'sini alması bekleniyor. Osmani'nin ise yüzde 6.6 oyla üçüncü olması bekleniyor.

Kuzey Makedonya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başında - Son Dakika

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