Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını: 50 Ölü

- Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: 50 ölü

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde çıkan yangın sonucunda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde yangın çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Koçana kasabasında binden fazla kişinin konser için toplandığı gece kulübündeki yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı yangında alevlerin kulübün tavanına ve çatısına sıçrayarak hızla yayıldığı öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.