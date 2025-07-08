Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Kuzey Makedonya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
08.07.2025 13:21
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Kuzey Makedonya'da 7 aktif yangınla mücadele sürerken, sınır kapısı da geçici olarak kapatıldı.

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda 6 Temmuz'da çıkan ve devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 07.00 itibarıyla açık alanlarda toplam 32 yangın bulunduğu, bunlardan 7'sinin halen aktif ve birinin lokalize durumda olduğu, birinin kontrol altına alındığı, 23'ünün ise söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 7 aktif yangın arasında bulunan ve karışık orman ve alçak bitki örtüsünün zarar gördüğü Çuçer Sandevo Belediyesi'ndeki yangının itfaiye ekiplerince kontrol alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın Polis Helikopter Birimi'ne bağlı Bell 412 ve Agusta Bell 212 tipi 2 helikopterin de Çuçer Sandevo yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, buradaki yangın söndürme çalışmaları kapsamında 70 tondan fazla su kullanıldığı kaydedildi.

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yangın nedeniyle bir süreliğine kapandı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, dün, sınırın Kuzey Makedonya tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak kapatılmış, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

Kuzey Makedonya Hükümeti 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklandığını ve karara uymayanlara 1500 ila 2000 avro para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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