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Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı Sadece Sembolik Yürüyüşle Kutlandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı Sadece Sembolik Yürüyüşle Kutlandı

Kuzey Makedonya'nın en eski şenliği olan Vevçani Karnavalı, bu yıl sadece sembolik maskeli yürüyüşle gerçekleştirildi. Karnavalda kullanılan maske ve kostümler, 2023'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıtıyor. Yerel saatle 01.20 sularında yaşanan trafik kazasında bir gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle karnavalın müzikli kısmı iptal edildi.

Kuzey Makedonya\'da Vevçani Karnavalı Sadece Sembolik Yürüyüşle Kutlandı
13.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:36
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Kuzey Makedonya'nın en eski şenliği olarak bilinen Vevçani Karnavalı yapıldı.

1400 yıllık geçmişinin olduğu belirtilen karnavalda kullanılan maske ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünyada 2023'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıtıyor.

Yerel saatle 01.20 sularında Vevçanili gencin trafik kazasında yaşamını yitirmesinden dolayı bu yılki karnavalda sadece sembolik maskeli yürüyüş gerçekleştirildi.

Organizatörler, yaptıkları açıklamada, gencin kazada hayatını kaybetmesinden dolayı karnavalın müzikli kısmının iptal edildiğini belirtti.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki M.M'nin aracıyla kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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