Kuzey Makedonya'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Yangın Kontrol Altında

Kuzey Makedonya\'da Yangın Kontrol Altında
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Manastır yakınlarındaki Loznani köyündeki yangın kontrol altına alındı, bir yaralı var.

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Manastır şehri yakınlarındaki Loznani köyü ve çevresini saran yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manastır şehri yakınlarındaki Mogila Belediyesine bağlı Loznani köyünde dün meydana gelen ve etkisini artıran yangın kontrol altına alındı.

Yangına 20 kişilik ekip karadan müdahale etti.

Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürü Stojançe Angelov, yangında bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Angelov, dün ülke genelinde çıkan çok sayıdaki yangını hatırlatarak, vatandaşlara çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan CUK tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 12 yangının çıktığı, bunlardan 6'sının aktif, 2'sinin kontrol altında olduğu ve 4'ünün söndürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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