Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İlk Tur Sonuçları - Son Dakika
Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İlk Tur Sonuçları

20.10.2025 00:39
İktidar partisi VMRO-DPMNE, 54 belediyede önde; ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak, katılım %46,65.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da dün gerçekleşen yerel seçimi iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki koalisyon, toplamda 81 belediyeden 54'ünde önde götürüyor.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından paylaşılan verilere göre, seçimde oyların yaklaşık yüzde 70'i sayılırken, iktidar partisi VMRO-DPMNE ülke genelinde 54 belediyede önde bulunuyor.

Muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifak ise 9 belediyede, iktidar ortağı VLEN ittifakı 8 belediyede, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) biri Türk olmak üzere 5 belediyede, Türk Demokratik Partisi (TDP) ise bir belediyede zafer elde etti.

TDP'nin zafer elde ettiği Merkez Jupa Belediyesinde katılım oranının seçmen sayısının 3'te 1'inin altında kalması nedeniyle oylama geçersiz sayıldı. DİK'e göre bu belediye seçiminin 60 gün içerisinde tekrarlanması gerekiyor.

Ayrıca Mavrova-Rostuşe ve Vrapçişte belediyelerinde de seçime katılım oranı seçmenlerin 3'te 1'inin altında kaldı.

ZNAM Hareketi ve Romanlar Birliği birer belediyede, Truga Belediyesinde bağımsız aday Mendi Qura ve Studeniçan Belediyesinde bağımsız aday Azem Sadiki seçimi önde götürüyor.

Öte yandan, başkent Üsküp Büyükşehir Belediyesinde oyların yüzde 50'sinden fazlası sayılırken, VMRO-DPMNE yüzde 41,23 oy ile önde gidiyor.

Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesinde ise adaylardan Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti zafer ilan etti. Oyların yüzde 60'ından fazlasının sayıldığı Çayır Belediyesinde Mexhiti yüzde 50'nin üzerinde oy elde ederken, rakibi eski Dışişleri Bakanı Bujar Osmani yaklaşık yüzde 39 oy aldı.

Seçime katılım ülke genelinde yüzde 46,65 olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde ikinci tura gidilecek

Bugün yapılan seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde, ikinci tur 2 Kasım'da gerçekleştirilecek. İlk turda en fazla oyu alan ilk iki aday ikinci turda yarışacak.

DİK tarafından yapılacak resmi açıklamada, ülke genelindeki belediyelerden kaçında 2. tur yapılacağı belirtilecek.

Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarıştı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapıldı.

Seçimde, Türkiye Yüksek Seçim Kurulundan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Kaynak: AA

