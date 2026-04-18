Kuzey Makedonya'nın AB Üyelik Süreci Belirsiz
18.04.2026 15:37
Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, AB üyelik sürecinin engellerle dolu olduğunu vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/FURKAN MERCAN - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ilerlediğine yönelik şüpheler taşıdığını belirterek, gidişatı "Brüksel'e doğru engellerle dolu bir tür maraton" olarak nitelendirdi.

Siljanovska-Davkova, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentindeki Türk evinde doğduğunu ve Türk-Makedon bağlarının "ilginç ve derin" olduğunu dile getiren Siljanovska-Davkova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkesine yönelik desteğinden övgüyle söz etti.

Siljanovska-Davkova, "Türk-Makedon ilişkileri mükemmel. Nispeten iyi ilişkilerimizin olduğunu söylemek yeterli değil. Ekonomi, kültür ve turizm alanları dahil iyi ilişkiler geliştirmediğimiz bir alan yok." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın "NATO'da mükemmel ortaklar" olduğunu vurgulayan Siljanovska-Davkova, Ankara ile Üsküp arası ilişkilerin "ilk olarak savunma alanında geliştirilebileceğini" dile getirdi.

Altyapı, çevre kirliliğiyle mücadele ve iklim sorunları konularında da işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Siljanovska-Davkova, Türk azınlıkların Batı Balkanlar ile Türkiye arasında köprü kurduklarını belirtti.

Siljanovska-Davkova, Türk azınlıkların ülkelerinin sadık vatandaşları olduğunu ve saygı gördüklerini vurgulayarak, "Balkanlar'dan söz açıldığında tarihsel ve coğrafi olarak Türkiye'den bahsetmeden geçemeyiz." ifadesini kullandı.

Çok kutupluluğa karşı "çok taraflılık"

Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin barış projesi olarak ortaya çıktığını vurgulayan Siljanovska-Davkova, "Ama biz savaşla karşı karşıyayız." dedi.

Siljanovska-Davkova, dünyada diyaloğun güçlendirilmesi ve otoriter kişiliklerin monologlarına son verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok kutupluluk, öngörülemeyen aktörlerin ortaya çıkabileceği bir arena anlamına gelir ve o zaman kimse yarın neyle karşılaşacağımızı bilemez. Sizin için bilinmeyen bir şeyi nasıl önleyebilirsiniz? Diplomasi, çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Uluslararası sorunlar, daha derin bir ilgiyi hak ediyor. Bazı savaşlar önlenebilir. Kaç çocuğun daha yaşayabileceğini hayal edin. Kurumsal diyalog şart. BM için mücadele edin."

AB'ye üyelik süreci

Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyelik sürecini değerlendiren Siljanovska-Davkova, bu sürecin ilerlediğine yönelik şüpheler taşıdığını dile getirdi ve gidişatı "Brüksel'e doğru engellerle dolu bir tür maraton" olarak nitelendirdi.

Ülkesinin 2005'te "aday" statüsünü kazandığını anımsatan Siljanovska-Davkova, sürecin 20 yıl sonra bir şekilde takılıp kaldığını, bunun nedeninin bazı komşuların ortaya attığı tarihi ve kültürel sorunlar olduğunu dile getirdi.

Siljanovska-Davkova, "AB kararları gereği müzakerelerden dışlanmış olmalarına rağmen bazı AB üyeleri, bizi engelliyor veya Kopenhag kriterlerindeki veto mekanizmasını kullanıyor. Bu durum garip, yapay ve pek de dostane değil." değerlendirmesinde bulundu.

Önleyici diplomasi

Forumun, daha fazla katılımcıyı birleştirerek hoşgörüyü, barışı, eğitimi teşvik ettiğine dikkati çeken Siljanovska-Davkova, bir ülkenin küçük, orta veya büyük olmasına bakılmaksızın kültürel ve ekonomik olarak rekabet edebileceğini belirtti.

Siljanovska-Davkova, "Tartışmalar her zaman sağlıklıdır, desteklenmeli ve iyi anlaşılmalı." dedi.

ADF'de nitelikli panelistlerle görüş alışverişinde bulunduğunu anlatan Siljanovska-Davkova, forumu önleyici diplomasiyi teşvik eden nadir etkinliklerden biri olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Makedonya, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
