Kuzey Makedonya'nın AB Vurgusu - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'nın AB Vurgusu

Kuzey Makedonya\'nın AB Vurgusu
08.07.2026 16:17
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Başbakan Mickoski, işlevsel kurumlar inşa ederken AB desteğinin önemini vurguladı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, ülkesinin hedefinin işlevsel kurumlar inşa etmek olduğunu ve bu süreçte Avrupa Birliği'nin (AB) desteğine önem verdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile başkent Üsküp'te bir araya geldi.

Mickoski ve Kos, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Mickoski, "Hedefimiz işlevsel kurumlar inşa etmek, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, daha etkin bir kamu yönetimi ve rekabetçi bir ekonomi oluşturmak. Bunu bizden birileri istediği için değil, bunun tek doğru yol olduğuna inandığımız için yapıyoruz. Bu süreçte AB'nin desteğine değer veriyoruz." dedi.

Ülke ekonomisini ve kurumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Mickoski, Kos'un ülkesinde gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret etti.

"Sizin AB'de, AB'nin tam üyesi olarak yeriniz var"

Marta Kos da Kuzey Makedonya'nın reform gündeminde cesaret verici ilerleme gördüklerini ve hükümetin bu konudaki artan kararlılığını vurgulayarak "Şu anda Kuzey Makedonya en başarılı uygulayıcılar arasında yer alıyor ve Avrupa standartlarına uyum konusunda ilerleme kaydediliyor. Bu nedenle Kuzey Makedonya, reform planı ya da büyüme planı kapsamında ilave mali destek sağlayacağımız ülkeler grubuna girmeye hak kazandı." diye konuştu.

Kos, Kuzey Makedonya'nın yakında Dijital Avrupa Programı kapsamında AB'nin Siber Güvenlik Rezervi'ne de katılacağını ifade etti.

AB'nin 2028'e kadar Batı Balkanlar'dan yeni bir üyeye daha sahip olmasının gerçekçi bir ihtimal olduğunu kaydeden Kos, "Kuzey Makedonya da ilerleyen ülkeler arasında olmalıdır. Sizin AB'de, AB'nin tam üyesi olarak yeriniz var." dedi.

Kos, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında ayrıca, Meclis Başkanı Afrim Gashi ile de bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'nın AB Vurgusu - Son Dakika

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