Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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(İSTANBUL) - Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Başkan Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Başkan Mutlu, Başkonsolos Fazlioski'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Fazlioski de misafirperverliği için Mutlu'ya teşekkür etti.

Fazlioski ve Mutlu ziyaret boyunca Türkiye ve Kuzey Makedonya üzerine sohbet etti.