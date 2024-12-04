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Kuzey Marmara Otoyolu Kışa Hazır

Kuzey Marmara Otoyolu Kışa Hazır

Kuzey Marmara Otoyolu, kış ayları için gerekli hazırlıkları tamamlayarak 24 saat teyakkuzda.

04.12.2024 15:16
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Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, kış aylarıyla artan olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini alarak, çalışmalarını tamamladı.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Silivri- Kınalı kavşağı ile Eyüp-Odayeri arası, Anadolu Yakası'nda da Pendik-Kurnaköy ile Akyazı arası olmak üzere iki ayrı lokasyon olarak hizmet veren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarıyla birleşen otoyol güzergahıyla özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, kış aylarında artan olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini alarak, 7 gün, 24 saat müdahaleye hazır donanımlı ekibiyle çalışmalarını tamamladı.

Uzman işletme kadrosu, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve güçlü makine parkıyla bakım işletme faaliyetlerini yerine getiren Kuzey Marmara Otoyolu, Yassıören, Demirciler ve Adapazarı Bakım İşletme Merkezleri'ndeki toplam 221 araç, 29 bin 105 ton tuz, 1 milyon 600 bin litre solüsyon ve 429 kişilik uzman ekiple kışa hazır durumda.

"Teyakkuz halinde ve kışa hazır durumdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu, karla mücadeleye ilişkin tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araç makine parkımızda, gerekli bakım ve yenileme faaliyetlerimizi tamamladık. Hazırlık sürecine ilişkin kendi iç toplantılarımızın yanı sıra valiliklerimizle AKOM bünyesinde de toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda aldığımız tedbirleri tekrar gözden geçirdik, fikir alışverişlerinde bulunarak, yapacağımız çalışmaların ön hazırlıklarını tamamladık. Toplamda 221 araç ve 429 kişilik ekibimizle birlikte teyakkuz halinde ve kışa hazır durumdayız. Otoyol kullanıcılarımızın can güvenliği her şeyden önemli. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Güvenli sürüş için sürücülerin zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve araçlarını kış şartlarına uygun olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Öte yandan bakım ve işletme faaliyetleri, 3 bakım merkezi ve 3 tünel işletme merkezinde görevli bakım, trafik devriye, elektromekanik ve IT ekipleri tarafından yürütülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, yaklaşık 700 kişiden oluşan kadrosuyla otoyol üzerinde kesintisiz, güvenli ve düzgün trafik akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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