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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 Saat Radar Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 Saat Radar Uygulaması Başladı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saatlik radar uygulamasına başladı. Otoyolda belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere ceza kesilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 24 Saat Radar Uygulaması Başladı
03.01.2024 - 11:24,
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KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saatlik radar uygulanmasına başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içinde yer alan yol güzergahında 24 saat radar uygulaması yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda jandarma trafik ekipleri, otoyol üzerinde radar uygulamasına başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için 140 kilometre, minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı bulunurken, bu hız sınırını yüzde 10'dan fazla aşan sürücülere ceza kesilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 Saat Radar Uygulaması Başladı - Son Dakika
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