Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde 24 Ekim'de meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayfer Koçman (86), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpışmış, kazada yaralanan J.İ, T.K, F.K. ve Ayfer Koçman çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
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