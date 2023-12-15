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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Nimet Öngün'ün yanı sıra, sürücü ve 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
15.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:49
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen Adnan Birlik'in kullandığı 34 FT 3000 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle yolda duran Mübarek Dağ yönetimindeki 34 JGR 11 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Nimet Öngün hayatını kaybetti, sürücü Dağ ile isimleri öğrenilemeyen 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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