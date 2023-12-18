Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Otobüs-TIR Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

EYÜPSULTAN, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü, sünger yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazanın ardından direksiyon kabininde sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.