Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Otobüs ve Tır Çarpışması: 1\'i Ağır 19 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki 58 EZ 342 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki 20 AJS 27 plakalı kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan'ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs şoförü ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.
Vali Gül'den geçmiş olsun mesajı
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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