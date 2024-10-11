Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan şehirler arası yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Uskumruköy mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünün ön kısmından duman çıktığını fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu söndürüldü. Otobüste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?