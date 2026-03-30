Kuzey Marmara Otoyolu'nda Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Polis Memuru Hayatını Kaybetti

30.03.2026 17:58
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran ve yapılan kalp masajıyla tekrar hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 29 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiği bildirilen açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarpmış, kazaya karışan aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırmıştı.

Kazanın ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü belirtilerek, kazada 1'i ağır 17 polis memurunun yaralandığı, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Mustafa Aydın, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Polis, Kaza, Son Dakika

